Manovra Misiani PD | Italia fragile dal punto di vista sociale ed economico Paese senza direzione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 “Questa Legge di Bilancio arriva in un momento molto complicato dal punto di vista internazionale. In un quadro così difficile il primo compito del Governo dovrebbe essere proteggere la società e indicare una prospettiva di ripartenza. Purtroppo ciò non accade, la Manovra fotografa un Paese senza direzione. Noi non cambiamo idea a differenza di Meloni, che all’opposizione diceva che le agenzie di rating erano il male per il popolo. A che prezzo sono migliorati i parametri di finanza pubblica? La pressione fiscale è aumentata e continuerà a rimanere su livelli alti. 🔗 Leggi su Open.online

