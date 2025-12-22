Manovra Malan FdI | Siamo prontissimi si è fatto un grande lavoro siamo soddisfatti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 "Siamo prontissimi. In Commissione si è fatto un grande lavoro. Adesso manca il passaggio in Aula e poi la Camera. Siamo soddisfatti: c'è sostegno alle imprese e alle famiglie" così il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia Malan entrando in Senato per la discussione generale sulla manovra. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

