Manovra l’intervento di Giorgetti in Senato
L’avvio dell’esame della manovra a Palazzo Madama è stato segnato da tensioni già nelle prime ore della mattinata. Intorno alle 9:30, all’apertura della seduta, le opposizioni hanno contestato l’assenza di due dei quattro relatori incaricati di illustrare il testo licenziato dalla commissione Bilancio: non erano presenti il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris né quello di Forza Italia Dario Damiani. Il clima è rimasto acceso per tutta la discussione generale, fino all’intervento del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, arrivato in Aula poco prima delle 20. Nel suo intervento, il ministero ha difeso l’impianto della manovra rivendicando una linea di cautela. 🔗 Leggi su Lettera43.it
