Manovra le misure |  congedi tasse famiglia | Cominciato l' esame | le date e cosa cambia 

È iniziato l'esame delle nuove misure della manovra, che riguardano congedi, tasse e famiglia. Tra le novità, le pensioni più usuranti saranno penalizzate meno, mentre l’Irpef scende dal 35 al 33%. Inoltre, si introduce una rottamazione delle cartelle esattoriali con un piano di nove anni. Di seguito, le date chiave e le principali modifiche previste.

Pensioni, penalizzati gli impieghi più usuranti. Il taglio dell’Irpef scende dal 35 al 33%. Sulle cartelle esattoriali si va con la rottamazione in nove anni. Tutte le novità previste. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

