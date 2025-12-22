Manovra le misure | congedi tasse famiglia | Cominciato l' esame | le date e cosa cambia
È iniziato l'esame delle nuove misure della manovra, che riguardano congedi, tasse e famiglia. Tra le novità, le pensioni più usuranti saranno penalizzate meno, mentre l’Irpef scende dal 35 al 33%. Inoltre, si introduce una rottamazione delle cartelle esattoriali con un piano di nove anni. Di seguito, le date chiave e le principali modifiche previste.
Pensioni, penalizzati gli impieghi più usuranti. Il taglio dell’Irpef scende dal 35 al 33%. Sulle cartelle esattoriali si va con la rottamazione in nove anni. Tutte le novità previste. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
