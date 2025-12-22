Manovra le misure | congedi tasse famiglia | Cominciato l' esame | le date e cosa cambia

È iniziato l'esame delle nuove misure della manovra, che riguardano congedi, tasse e famiglia. Tra le novità, le pensioni più usuranti saranno penalizzate meno, mentre l’Irpef scende dal 35 al 33%. Inoltre, si introduce una rottamazione delle cartelle esattoriali con un piano di nove anni. Di seguito, le date chiave e le principali modifiche previste.

Stretta sulle pensioni. Le ultime modifiche su lavoro, Tfr e tasse - Dalle correzioni alla legge di bilancio presentate in Commissione il governo ripesca alcune delle misure saltate in precedenza. repubblica.it

Il governo Meloni cambia la Manovra: raddoppia la tassa sulla liquidità, ritocchi alle pensioni - Dopo la lite con la Lega, la maggioranza presenta in Senato un maxi emendamento che cambia la legge di bilancio licenziata da palazzo Chigi. today.it

La manovra approda in Aula: tagli al Fondo di Coesione, le prossime tappe della legge di bilancio. Fondi per studi sull'influenza russa. Tutte le misure e le novità #ANSA - facebook.com facebook

La #manovra domani in aula al #Senato. Misure per le imprese, novità sulle pensioni. La maggioranza: "E' per la crescita del Paese". Le opposizioni: "Sventato blitz su condono". Al #Tg2Rai ore 13,00 #21dicembre x.com

