Manovra Isee | soglia di esenzione prima casa 200mila euro a Firenze e nelle città metropolitane

Tetto più alto, a 200mila euro, del valore della casa per l'esclusione dall'Isee per le abitazioni che si trovano nei comuni capoluogo delle aree metropolitane. E' quanto prevede una modifica alla manovra approvata in commissione Bilancio al Senato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

