Manovra il testo approda al Senato | previsti tagli al Fondo di Coesione e all’assegno di inclusione

Poco dopo le 9:30 del mattino, il testo della Manovra finanziaria per il 2026 è stato presentato in Aula al Senato. La proposta include interventi che prevedono tagli al Fondo di Coesione e all’assegno di inclusione, suscitando diverse valutazioni tra le forze politiche e le associazioni interessate. Queste misure potrebbero avere ripercussioni sulle risorse destinate alle aree più vulnerabili del Paese.

Poco dopo le 9:30 del mattino, il testo della Manovra finanziaria per il 2026 è approdato in Aula al Senato. Dopo giorni problematici e le difficoltà a trovare il punto di incontro tra le diverse forze politiche, non solo tra schieramenti diversi, il testo è stato licenziato dalla Commissione Bilancio del Senato ed è stato

Manovra 2026, il testo arriva al Senato. Dalle pensioni alle cartelle: le misure - La Legge di Bilancio, che vale complessivamente 22 miliardi di euro, approda a Palazzo Madama dopo il via libera della Commissione Bilancio. tg24.sky.it

Manovra: Aula del Senato al lavoro, tra le novità uno stanziamento per l'ippodromo di Roma - Confermato il nuovo gioco 'Win For Italia Team', in un ordine del giorno novità anche per l'ippodrom ... gioconews.it

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato il testo della manovra finanziaria che ora passa all’esame dell’Aula. Il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale aumenta di circa 2,4 miliardi nel 2026, 2,6 miliardi nel 2027 e 2,6 miliardi dal 2028 in p - facebook.com facebook

Caro @federicofubini non so chi hai sentito al MEF ma io (uno de passaggio, ero solo il relatore della manovra) ho visto il testo dell'emendamento governo nel momento esatto in cui è arrivato a tutti fotocopiato in Commissione (e ho SUBITO avvisato). La pros x.com

