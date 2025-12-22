Manovra il testo approda al Senato | previsti tagli al Fondo di Coesione e all’assegno di inclusione

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco dopo le 9:30 del mattino, il testo della Manovra finanziaria per il 2026 è stato presentato in Aula al Senato. La proposta include interventi che prevedono tagli al Fondo di Coesione e all’assegno di inclusione, suscitando diverse valutazioni tra le forze politiche e le associazioni interessate. Queste misure potrebbero avere ripercussioni sulle risorse destinate alle aree più vulnerabili del Paese.

Poco dopo le 9:30 del mattino, il testo della Manovra finanziaria per il 2026 è approdato in Aula al Senato. Dopo giorni problematici e le difficoltà a trovare il punto di incontro tra le diverse forze politiche, non solo tra schieramenti diversi, il testo è stato licenziato dalla Commissione Bilancio del Senato ed è stato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

manovra il testo approda al senato previsti tagli al fondo di coesione e all8217assegno di inclusione

© Ildifforme.it - Manovra, il testo approda al Senato: previsti tagli al Fondo di Coesione e all’assegno di inclusione

Leggi anche: Le forbici di Meloni sulla Manovra: tagli all’Assegno di inclusione, alla Rai e alle emittenti locali

Leggi anche: Sulla pelle dei poveri. La nuova stagione dei tagli: dall’assegno di inclusione al welfare dimezzato

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Manovra 2026, il testo arriva al Senato. Dalle pensioni alle cartelle: le misure; La manovra in Aula al Senato. Dieci giorni per l’ok definitivo, altrimenti scatta l’esercizio provvisorio; Manovra in Aula oggi, traguardo si avvicina: dalle pensioni al Ponte sullo Stretto, novità; La manovra approda in Aula al Senato.

manovra testo approda senatoPensioni, fisco, Ponte sullo Stretto e... Manovra 2026, il testo arriva in Senato: ecco tutte le misure - Dall’iperammortamento alle pensioni, dalla rottamazione quinquies al Ponte sullo Stretto: ecco tutte le misure ... affaritaliani.it

manovra testo approda senatoManovra 2026, il testo arriva al Senato. Dalle pensioni alle cartelle: le misure - La Legge di Bilancio, che vale complessivamente 22 miliardi di euro, approda a Palazzo Madama dopo il via libera della Commissione Bilancio. tg24.sky.it

Manovra: Aula del Senato al lavoro, tra le novità uno stanziamento per l'ippodromo di Roma - Confermato il nuovo gioco 'Win For Italia Team', in un ordine del giorno novità anche per l'ippodrom ... gioconews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.