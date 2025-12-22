Manovra il requiem di Giorgetti al Parlamento | Perde centralità democrazie si aggiornino
Che il bicameralismo sia ormai superato, in Italia, non ci sono dubbi. Almeno nei fatti. E quest’ultima Manovra lo dimostra senza ombra di dubbio. Anche se in questo caso sarebbe meglio dire che il Parlamento è stato superato in entrambe le Camere, con una legge di Bilancio più volte riscritta dal governo e con pochissimi passaggi in Parlamento, tra cui quello della notte di tensione sulle pensioni. Ora a certificare questo superamento del bicameralismo ci pensa anche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando proprio in replica alla discussione generale sulla Manovra: “I Parlamenti sono nati per approvare i bilanci e le democrazie parlamentari, alcuni grandi democrazie europee non sono in grado di approvare il bilancio e anche l’iter di approvazione nel Parlamento italiano – ve lo dice uno che ne ha visti tanti – è andato via via perdendo la centralità, la dimensione che dovrebbe essere propria, con di fatto un monocameralismo che constatiamo da diversi anni: questo dovrebbe interrogare tutti noi su come le democrazie parlamentari dovrebbero aggiornarsi per essere al passo coi tempi e mantenere le prerogative per cui sono nate”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
