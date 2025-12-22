Manovra | il governo pone la fiducia Stretta sui lavoratori sottopagati Verso il sì fra le polemiche

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo, con il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto al Senato la questione di fiducia sul maxiemendamento alla manovra che sarà votata martedì 23 dicembre 2025 al Senato e che dovrà essere approvata entro il 31 dicembre dalla Camera L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

manovra il governo pone la fiducia stretta sui lavoratori sottopagati verso il s236 fra le polemiche

© Firenzepost.it - Manovra: il governo pone la fiducia. Stretta sui lavoratori sottopagati. Verso il sì fra le polemiche

Leggi anche: Giorgetti in Senato: «Non è austerity, della manovra beneficeremo in futuro». Il governo pone la fiducia sul maxiemendamento 

Leggi anche: Il governo pone la fiducia sulla Manovra. Giorgetti al Senato: «Parlamenti esautorati, aggiorniamo la democrazia»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Manovra, governo pone la fiducia sul testo al Senato; Il governo pone la fiducia sulla manovra; Manovra, saltano novità su pensioni e Tfr. Arriva bonus paritarie. Le principali modifiche; Asset russi, timore per ritorsioni Mosca su capitali stranieri. I DATI.

manovra governo pone fiduciaIl governo pone la fiducia sulla manovra - Il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha posto, in Aula al Senato, la fiducia sul maxiemendamento "interamente sostitutivo" alla manovra. tuttosport.com

manovra governo pone fiduciaIl governo pone la fiducia sulla Manovra. Giorgetti al Senato: «Parlamenti esautorati, aggiorniamo la democrazia» - L’obiettivo della Manovra è principalmente uno: «Contenere per quanto possibile il livello dello spread». open.online

manovra governo pone fiduciaGoverno pone fiducia su maxiemendamento al Senato - È approdata nell’Aula del Senato, presieduta da Ignazio La Russa, la legge di bilancio. ilsole24ore.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.