Manovra | il governo pone la fiducia Stretta sui lavoratori sottopagati Verso il sì fra le polemiche
Il governo, con il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto al Senato la questione di fiducia sul maxiemendamento alla manovra che sarà votata martedì 23 dicembre 2025 al Senato e che dovrà essere approvata entro il 31 dicembre dalla Camera L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
