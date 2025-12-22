**Manovra | Giorgetti ' soddisfatto percorso tortuoso ma arrivati in vetta' **

Il viceministro Giancarlo Giorgetti ha espresso la sua soddisfazione per l'approvazione della manovra, descrivendo il percorso come tortuoso ma necessario. Ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, l'obiettivo è stato raggiunto, indicando l'importanza di perseverare nonostante le sfide. Questa posizione riflette l'impegno nel portare avanti decisioni complesse per il bene del paese.

Roma, 22 dic. - (Adnkronos) - "Sono soddisfatto" della manovra, è stato "come arrivare in vetta, il sentiero è tortuoso, l'importante è arrivarci, non c'è un'altra strada". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intercettato dai giornalisti mentre lasciava l'aula del Senato, dove è in corso la discussione generale sulla legge di Bilancio. Nel pomeriggio il ministro potrebbe intervenire nel corso delle repliche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

