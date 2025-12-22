Manovra Giorgetti | riforma previdenza complementare storica Farà bene ai giovani e la rivendico

Roma, 22 dicembre 2025 - "Non so se tutto questo passerà alla storia, so soltanto che grazie a questo tipo di politica l'Italia si presenta a testa alta in Europa e nel mondo ". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti concludendo il suo intervento in replica in Aula in Senato sulla manovra, rivendicando una ad una le misure principali della manovra. "Penso che la riforma della previdenza complementare che coraggiosamente abbiamo affrontato sia un tema ineludibile e un passaggio che resterà nella storia. Senza il secondo pilastro le pensioni del futuro non saranno in grado di garantire pensioni dignitose. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

