Manovra Giorgetti | No austerità ma prudenza debito troppo alto

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Non è austerità ma "prudenza", per la mole del debito pubblico. Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in Aula al Senato sulla manovra. E della prudenza di bilancio del governo, sottolinea quindi il ministro con una punta di sarcasmo rivolta all'opposizione, "ne beneficeranno i governi a venire, spero non i vostri, per i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

