Manovra Giorgetti esulta | Il sentiero è stato tortuoso ma ciò che conta è arrivare in vetta

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In mattinata, la prima contestazione del centrosinistra ha riguardato le norme sui Lep (livelli essenziali delle prestazioni) da inserire nel testo. Gli interventi dei senatori hanno tutti riguardato la presunta incapacità della Legge di rispondere ai bisogni del Paese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

manovra giorgetti esulta il sentiero 232 stato tortuoso ma ci242 che conta 232 arrivare in vetta

© Ildifforme.it - Manovra, Giorgetti esulta: “Il sentiero è stato tortuoso, ma ciò che conta è arrivare in vetta”

Leggi anche: Manovra verso il voto finale, Giorgetti: “Sentiero tortuoso, ma siamo in vetta”

Leggi anche: **Manovra: Giorgetti, 'soddisfatto, percorso tortuoso ma arrivati in vetta'**

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

manovra giorgetti esulta sentieroManovra: Giorgetti, soddisfatto, percorso tortuoso ma arrivati in vetta - E' come arrivar in vetta, il sentiero è tortuoso ma l'importante e arrivare in vetta, non c'è un'altra strada". msn.com

Giorgetti promuove la manovra: "Soddisfatto, percorso tortuoso ma arrivati in vetta" - Soddisfazione della maggioranza per il lavoro compiuto superando le divergenze di vedute. msn.com

Manovra 2026, Giorgetti: "Siamo stati massacrati, ma siamo nel giusto" - Gli interventi previsti nella Manovra, attualmente all’esame del Parlamento, restano al centro del dibattito politico. tg24.sky.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.