La quiete dopo la tempesta, o quasi. Dopo la discussione generale, dopo i relatori, qualche minuto prima delle 20, nell’aula del Senato è intervenuto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e a suon di è “prudenza, non austerità“, ha difeso a spada tratta la manovra. Legge di Bilancio arrivata all’esame di Palazzo Madama al termine di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Manovra, Giorgetti difende a spada tratta: “Una prudenza di cui beneficeranno i governi futuri”

Leggi anche: Manovra, Giorgetti: "Della nostra prudenza beneficeranno i governi futuri"

Leggi anche: Manovra, Giorgetti: “No austerità ma prudenza, debito troppo alto”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Oro, la pace fra Giorgetti e Lagarde. Ma FdI: in Bankitalia gruppi stranieri; Pensioni, scontro Lega-Giorgetti: la telefonata al ministro che lo fa ritrattare.

Giorgetti difende la Manovra - Questa volta nel mirino del governo non è l’opposizione, ma soprattutto quelli che fin dall’altro giorno il ministro dell’Economia ha definito i "professori", con riferimento agli economisti di ... quotidiano.net

Giorgetti difende la manovra: "Siamo nel giusto, massacrati da chi poteva farlo" - "Una volta che abbiamo cercato di aiutare non i ricchi ma chi guadagna delle cifre ragionevoli siamo stati massacrati da coloro che hanno la possibilità di massacrare". ilfoglio.it

Manovra, Giorgetti: «Massacrati da chi può farlo, chi guadagna 2mila euro non è ricco. Misure per il ceto medio» - Siamo stati «massacrati» per aver cercato di aiutare non i ricchi, ma chi guadagna «cifre ragionevoli». ilmessaggero.it

"PERCORSO TORTUOSO" Così il ministro dell'Economia Giorgetti definisce la strada verso l'approvazione della manovra di bilancio, dopo le fibrillazioni dei giorni scorsi: domani atteso il sì del Senato, domenica il testo si discute alla Camera. - facebook.com facebook

#TG2000 - La #Manovra approda al #Senato tra le polemiche #22dicembre #pensioni #Giorgetti #governo #Meloni #politica #parlamento #news #TV2000 @tg2000it x.com