Manovra Giorgetti | Della nostra prudenza beneficeranno i governi futuri
Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è intervenuto stasera in Senato sulla manovra e ha rivendicato la linea sulla tenuta dei conti portata avanti dal governo. E in serata il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha posto, in Aula al Senato, la fiducia sul maxiemendamento "interamente sostitutivo" alla manovra. "La nostra prudenza non è affatto stagnante e della nostra prudenza beneficeranno i governi del futuro, anche i vostri", le parole del ministro Giorgetti. "È finita un'epoca - ha osservato, citando la situazione dei tassi rispetto al passato - e noi siamo tenuti a maturare una fiducia, una credibilità" all'esterno e "per questo la politica prudente del governo si è mossa nella direzione di contenere per quanto possibile il livello dello spread". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
