Manovra Giorgetti | Arrivati in vetta

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15.45 Lasciando il Senato, dove è in corso la discussione della Manovra, il ministro Giorgetti si è detto "soddisfatto". "E' come arrivare in vetta. Il sentiero è tortuoso ma l'importante è arrivare sulla vetta, non c'è un'altra strada", ha osservato Giorgetti. Non è escluso che presto il titolare del ministero dell'Economia intervenga in Aula a Palazzo Madama nel corso delle repliche sui contenuti della Manovra. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

