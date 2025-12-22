Manovra Giorgetti | Arrivati in vetta

15.45 Lasciando il Senato, dove è in corso la discussione della Manovra, il ministro Giorgetti si è detto "soddisfatto". "E' come arrivare in vetta. Il sentiero è tortuoso ma l'importante è arrivare sulla vetta, non c'è un'altra strada", ha osservato Giorgetti. Non è escluso che presto il titolare del ministero dell'Economia intervenga in Aula a Palazzo Madama nel corso delle repliche sui contenuti della Manovra. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: **Manovra: Giorgetti, 'soddisfatto, percorso tortuoso ma arrivati in vetta'**

Leggi anche: Giorgetti promuove la manovra: "Soddisfatto, percorso tortuoso ma arrivati in vetta"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La manovra approda in Aula al Senato. Giorgetti: 'Soddisfatto, percorso tortuoso ma arrivati in vetta'; Manovra, nelle grandi città casa fuori da Isee fino a 200mila euro.

Manovra: Giorgetti, soddisfatto, percorso tortuoso ma arrivati in vetta - E' come arrivar in vetta, il sentiero è tortuoso ma l'importante e arrivare in vetta, non c'è un'altra strada". msn.com