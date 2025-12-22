Manovra Donzelli FdI | Prima volta che i conti sono in ordine e non ci sono tagli né nuove tasse

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 "La prima volta in cui i conti sono in ordine, in questa legislatura, ma non ci sono né tagli al sociale né aumento delle tasse. Quindi vuol dire che si possono fare le cose fatte bene. Perché ci siamo riusciti? Perché non ci sono bonus a pioggia, regali. Perché per la prima volta noi non facciamo misure a effetto. Non abbiamo bisogno di fare qualcosa per convincere gli elettori se si dovesse andare al voto velocemente. Noi facciamo delle finanziarie che servono alla nazione. Guardiamo i prossimi 20 o 30 anni. Invece di fare misure a effetto, pensiamo all'effetto delle misure. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Donzelli: «Coalizione compatta e Meloni fa sintesi. Le divergenze? Erano solo tra i leghisti»; Via libera della Commissione bilancio alla Manovra, relatore in Aula lunedì. Voto finale martedì.

