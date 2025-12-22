Manovra De Cristofaro Gruppo Misto | Ritardi inaccettabili e profonde disuguaglianze – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 “Il disegno di Legge è arrivato con ritardi inaccettabili e profondamente modificato con emendamenti del Governo presentati all’ultimo secondo. Questa prassi è stata più volte censurata dalla Corte. Inserire ancora le norme sui Lep vuol dire ridurre il Parlamento a un passaggio meramente formale. Non si può procedere all’esame di questa legge. Per questo noi voteremo convintamente la proposta pregiudiziale presentata. Non vogliamo bloccare l’autonomia, ma vogliamo evitare che l’autonomia venga utilizzato per legittimare nuove e profonde disuguaglianze”. Così il senatore e Presidente del Gruppo Misto Peppe De Cristofaro nel suo intervento al Senato. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Manovra, Magni (Avs): "Finanziaria povera, non riduce disuguaglianze ma le accentua" – Il video
Leggi anche: Manovra: De Cristofaro (Avs), 'anche su piano casa Meloni prende in giro italiani'
Manovra: voto finale il 30 dicembre, mentre Win For Italia Team viene sommerso da subemendamenti; Manovra: De Cristofaro (Avs), 'anche su piano casa Meloni prende in giro italiani'; Casa: Avs, 'sosteniamo proposte Alleanza per diritto alla casa, piano sparito da bilancio'.
Manovra, De Cristofaro (Gruppo Misto): Ritardi inaccettabili e profonde disuguaglianze - (Agenzia Vista) “Il disegno di Legge è arrivato con ritardi inaccettabili e profondamente modificato con emendamenti del Governo ... stream24.ilsole24ore.com
Manovra: De Cristofaro (Avs), 'anche su piano casa Meloni prende in giro italiani' - "Il tanto atteso piano casa, annunciato dalla Meloni ad agosto, e approdato nella legge di bilancio, è la solita presa in giro. lanuovasardegna.it
Manovra: De Cristofaro (Avs), 'patrimoniale? maggioranza italiani favorevole' - "Alla destra la sola parola patrimoniale va venire brividi, come dice la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano. iltempo.it
Manovra, De Cristofaro (Gruppo Misto): Ritardi inaccettabili e profonde disuguaglianze
Manovra, la maggioranza prova a rimettere in campo la riapertura del condono edilizio del 2003. Poi la ritirata di Redazione Economia FQ ------------------------------------- La riformulazione prevedeva che fossero sanabili tutte le tipologie di illecito previste purché - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.