(Adnkronos) – Dallo psicologo in azienda e all'università ai porti. Dagli allevamenti di galline senza gabbia ai cammini religiosi. Anche quest'anno la manovra contiene un potpourri di misure minori con tanto di nuovi fondi. Arriva il fondo per il benessere psicologico istituito presso il ministero del Lavoro con una dotazione di 1 milione di euro . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Dal museo del vino ai fondi per l’Erasmus italiano: le micro-norme tra gli emendamenti alla manovra

Leggi anche: Manovra, novembre mese di scioperi: dai trasporti alle scuole, il calendario delle proteste

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Manovra, dai pellegrini alle galline: la carica delle micro-norme - Nasce il nuovo fondo al ministero per l'Agricoltura per la conversione verso metodi di allevamento 'cage- adnkronos.com