Manovra Conte | Giorgetti prudente? No regali a banche e industria armi
Roma, 22 dic. (askanews) – Al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha rivendicato la “prudenza” della manovra, ha replicato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervistato in diretta al TgLa7. “Io – ha detto – direi invece che una manovra è generosa. Generosa, che porta i regali di Natale all’industria delle armi, porta regali di Natale alle banche, porta regali di Natale ai giganti del web americani”. “Addirittura Amazon – ha sottolineato l’ex premier – riceve uno sconto, sulla multa di 3 miliardi, di oltre 2 miliardi” “Per quanto riguarda piccole e medie imprese – ha proseguito – non hanno nulla per quanto riguarda l’energia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
