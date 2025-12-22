Manovra | Boccia ' accanimento contro pensionati e Sud gravi i tagli a Fsc'
Roma, 22 dic (Adnkronos) - "La legge di bilancio 2025? Tagli, accanimento contro lavoratori e pensionati e Mezzogiorno, privatizzazione dei servizi pubblici". Lo ha detto Francesco Boccia a Telenorba. "È inaccettabile che siano state sottratte risorse alle Regioni, utilizzando il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione come un bancomat, mentre vengono ridotte le risorse per le infrastrutture vitali per il Paese. Inoltre, sui livelli essenziali delle prestazioni, i Lep, il governo mette mano a sanità, istruzione, trasporti e assistenza sociale, dimostrando chiaramente l'intenzione di tagliare i servizi alla persona per fare risparmio sul bilancio dello Stato", ha spiegato il presidente dei senatori del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Pensionati in piazza: contro la manovra di Bilancio
Leggi anche: I comuni scendono in piazza contro i tagli contenuti in Manovra
Manovra, Alleanza contro la povertà sul taglio all’Assegno di inclusione: “Per fare cassa colpite 400mila famiglie” - L'emendamento del governo mira a un risparmi di circa 100 milioni di euro: "Perdita media tra i 250 e i 300 euro per questi nuclei. ilfattoquotidiano.it
Manovra: Boccia, governo bugiardo, fa cassa sulle pensioni e punisce chi lavora presto - "Stiamo leggendo l'ennesimo emendamento del governo alla legge di bilancio, partorito dal vertice di ieri sera. ansa.it
Manovra: Boccia, 'Italia ferma e svenduta, si colpisce chi paga' - "Dopo un mese di umiliazione della Commissione Bilancio, il governo riscrive la manovra fuori dal Parlamento per tenere insieme una maggioranza divisa. iltempo.it
Manovra 2026, in diretta l'esame al Senato: le novità su pensioni, taglio Irpef e bonus. Boccia: "Legge peggiore dagli anni 90" x.com
Il Pd ha deciso anche quest'anno di destinare la propria quota di risorse nell'ambito della manovra interamente al contrasto della violenza contro le donne. É stato approvato ieri sera l'emendamento con le prime firme di Boccia-Valente e me, che stanzia 18 - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.