Manovra | Boccia ' accanimento contro pensionati e Sud gravi i tagli a Fsc'

Roma, 22 dic (Adnkronos) - "La legge di bilancio 2025? Tagli, accanimento contro lavoratori e pensionati e Mezzogiorno, privatizzazione dei servizi pubblici". Lo ha detto Francesco Boccia a Telenorba. "È inaccettabile che siano state sottratte risorse alle Regioni, utilizzando il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione come un bancomat, mentre vengono ridotte le risorse per le infrastrutture vitali per il Paese. Inoltre, sui livelli essenziali delle prestazioni, i Lep, il governo mette mano a sanità, istruzione, trasporti e assistenza sociale, dimostrando chiaramente l'intenzione di tagliare i servizi alla persona per fare risparmio sul bilancio dello Stato", ha spiegato il presidente dei senatori del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

manovra boccia accanimento controManovra, Alleanza contro la povertà sul taglio all’Assegno di inclusione: “Per fare cassa colpite 400mila famiglie” - L'emendamento del governo mira a un risparmi di circa 100 milioni di euro: "Perdita media tra i 250 e i 300 euro per questi nuclei. ilfattoquotidiano.it

Manovra: Boccia, governo bugiardo, fa cassa sulle pensioni e punisce chi lavora presto - "Stiamo leggendo l'ennesimo emendamento del governo alla legge di bilancio, partorito dal vertice di ieri sera. ansa.it

Manovra: Boccia, 'Italia ferma e svenduta, si colpisce chi paga' - "Dopo un mese di umiliazione della Commissione Bilancio, il governo riscrive la manovra fuori dal Parlamento per tenere insieme una maggioranza divisa. iltempo.it

