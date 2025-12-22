Manovra al via esame legge di Bilancio in Aula al Senato

Ha preso il via l'esame della legge di Bilancio in aula al Senato, con la relazione del relatore della Lega Claudio Borghi. Presente il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. In corso esame legge di Bilancio in Aula al Senato Inizio diretta: 221225 10:00 Fine diretta: 221225 20:00 10:24 221225 In corso esame pregiudiziale, poi quasi 9 ore di discussione generale E' in corso, in Senato, l'esame della questione pregiudiziale presenta dalle opposizioni alla Manovra. Se, come da previsione, verrà respinte avrà inizio la discussione generale della legge di bilancio. Sono 53 (15 quelli di maggioranza) gli iscritti a parlare in discussione generale.

Manovra, al via l’esame nell’Aula del Senato. Presente il ministro Giorgetti - È approdata nell’Aula del Senato, presieduta da Ignazio La Russa, la legge di bilancio. ilsole24ore.com

Manovra, proteste in Senato per l'assenza dei relatori. Giorgetti tra i banchi del governo - È subito bagarre nell'aula del Senato, dove alle nove e mezza ha preso il via l'esame della manovra. repubblica.it

La Manovra 2026 al Senato: in diretta l'esame della prossima legge di bilancio

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato il testo della manovra finanziaria che ora passa all’esame dell’Aula. Il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale aumenta di circa 2,4 miliardi nel 2026, 2,6 miliardi nel 2027 e 2,6 miliardi dal 2028 in p - facebook.com facebook

Concluso l'esame della #manovra in commissione bilancio al #Senato. Via libera al nuovo maxi emendamento. Lunedì il testo sarà in aula. Cadono le misure restrittive sulle #pensioni. Altre tensioni su un emendamento sul condono edilizio, subito ritirato x.com

