Manovra a sostegno degli italiani | riduciamo le tasse e diamo più soldi in busta paga Parla Ciriani
Dopo giorni – e notti – di lavoro il testo della finanziaria del governo Meloni è pronto. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, parla in esclusiva al Secolo d’Italia nel giorno il cui inizia la discussione a Palazzo Madama. Ministro Ciriani questa mattina la manovra arriva in Aula. Si parte da Senato. Che tempi di approvazione prevede? «Entro un paio di giorni da oggi il Senato licenzierà la legge di bilancio in prima lettura, che è sempre quella più complessa ed in cui vengono effettuate le modifiche. Il testo approvato da Palazzo Madama verrà poi trasmesso alla Camera dei deputati per il sì definitivo tra Natale e Capodanno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Irpef, più soldi in busta paga: le novità della Manovra 2026
Leggi anche: Meno tasse e più soldi in busta paga dal 2026, ma non per tutti: ecco chi sarà escluso
Lucaselli (FdI): «Con il taglio Irpef un sostegno concreto al ceto medio» - Onorevole Ylenja Lucaselli, componente della commissione Bilancio per Fdi, ci sono chance per gli italiani di ritrovare la Manovra approvata sotto l’albero? lagazzettadelmezzogiorno.it
Manovra, gli emendamenti “anti tasse” di Tajani. “Non retrocediamo” - “Non possiamo passare per quelli che alzano le tasse, non di certo noi che ci siamo sempre battuti per abbassarle”. repubblica.it
Manovra, FdI fa dietrofront sull'esproprio dell’oro. “Resta a Bankitalia” - Di fronte all’alert sull’esproprio delle riserve auree e la violazione dei trattati europei, Fratelli d’Italia riscrive l’emendamento alla ... repubblica.it
La manovra finanziaria per il 2026 si configura come un atto di profonda irresponsabilità, privo di una visione strategica per la crescita economica e il sostegno alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori. Essa impone tagli diffusi, un inasprimento della pressione - facebook.com facebook
"Abbiamo approvato una manovra imponente, costruita con grande attenzione alla prudenza finanziaria e destinazioni di spesa di qualità a sostegno di scelte coraggiose”. Così @barbara_zilli all'approvazione della Stabilità in Aula. ibit.ly/-Sb64 x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.