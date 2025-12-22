Dopo giorni – e notti – di lavoro il testo della finanziaria del governo Meloni è pronto. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, parla in esclusiva al Secolo d’Italia nel giorno il cui inizia la discussione a Palazzo Madama. Ministro Ciriani questa mattina la manovra arriva in Aula. Si parte da Senato. Che tempi di approvazione prevede? «Entro un paio di giorni da oggi il Senato licenzierà la legge di bilancio in prima lettura, che è sempre quella più complessa ed in cui vengono effettuate le modifiche. Il testo approvato da Palazzo Madama verrà poi trasmesso alla Camera dei deputati per il sì definitivo tra Natale e Capodanno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Manovra a sostegno degli italiani: riduciamo le tasse e diamo più soldi in busta paga». Parla Ciriani

Leggi anche: Irpef, più soldi in busta paga: le novità della Manovra 2026

Leggi anche: Meno tasse e più soldi in busta paga dal 2026, ma non per tutti: ecco chi sarà escluso

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lucaselli (FdI): «Con il taglio Irpef un sostegno concreto al ceto medio» - Onorevole Ylenja Lucaselli, componente della commissione Bilancio per Fdi, ci sono chance per gli italiani di ritrovare la Manovra approvata sotto l’albero? lagazzettadelmezzogiorno.it