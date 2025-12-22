Manovra a Bologna la casa esclusa dal calcolo Isee fino a un valore di 200mila euro

Bologna, 22 dicembre 2025 – A Bologna sale a 200mila euro il tetto del valore della prima casa ai fini dell' esclusione del calcolo dell' Ise e. Si tratta di una novità scaturita da una modifica alla manovra finanziaria che si sta discutendo in parlamento. Questa modifica è stata approvata in commissione Bilancio al Senato e riguarda le abitazioni che si trovano nei comuni capoluogo delle 14 aree metropolitane. Manovra, dal Piano casa al Ponte sullo stretto arrivano altre novita' Casa, alzato il tetto a 200mila euro per l’Isee . La legge di bilancio già eleva da 52.500 euro a 91.500 euro il limite del valore dell'abitazione escluso dal computo, incrementandolo di 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manovra, a Bologna la casa esclusa dal calcolo Isee fino a un valore di 200mila euro Leggi anche: Casa, a Bologna esclusa dal calcolo Isee fino a un valore di 200mila euro Leggi anche: Calcolo Isee, esclusa la prima casa fino a 91.500 euro di valore catastale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Casa, a Bologna esclusa dal calcolo Isee fino a un valore di 200mila euro - Si alza la soglia grazie a una modifica approvata in commissione Bilancio al Senato in merito alla nuova finanziaria: riguarda le abitazioni che si trovano nei comuni capoluogo delle aree metropolitan ... msn.com

Isee, prima casa esclusa dal calcolo fino a 200.000 euro nelle città metropolitane - Commissione Bilancio approva soglia speciale: vale per i capoluoghi delle città metropolitane, mentre il limite generale sale a 91. lasicilia.it

Manovra, nelle grandi città le case fino a 200mila euro restano fuori dal calcolo dell’Isee: cosa cambia e quali sono i comuni interessati - La commissione Bilancio del Senato ha approvato sabato 20 dicembre una modifica alla manovra che innalza a 200mila euro il valore massimo dell’abitazione principale escluso dal calcolo dell’Isee per i ... msn.com

Nodo stradale di Bologna in stallo, il governatore sollecita Salvini. E sulla Sanità: "Manovra dolorosa, ma abbiamo posto le basi per il futuro". - facebook.com facebook

Sciopero generale, anche il Pd Bologna in piazza: "Manovra iniqua e pericolosa" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.