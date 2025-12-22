Manovra 2026 rischio esercizio provvisorio | il serrato calendario di Meloni

Manovra 2026, rischio esercizio provvisorio: il serrato calendario di Meloni Dopo giorni di tensioni e discussioni, la Legge di Bilancio 2026 ha superato il primo ostacolo parlamentare, ma permane l’incertezza sulla sua approvazione definitiva e sulla possibilità di evitare eventuali proroghe.

Dopo giorni di fibrillazioni e tensioni, che hanno messo a rischio la compattezza della maggioranza, la Legge di Bilancio 2026 ha superato il primo scoglio parlamentare. Venerdì 20 dicembre, la commissione Bilancio del Senato ha approvato il testo, aprendo la strada all’esame in aula a Palazzo Madama di lunedì 22 dicembre 2025. Un traguardo cruciale, perché da questo momento in poi le possibilità di modifiche sostanziali si assottigliano drasticamente. La Manovra, tuttavia, non è ancora al traguardo finale: parte una corsa contro il tempo per l’approvazione di entrambi i rami del Parlamento entro il 31 dicembre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Manovra 2026, rischio esercizio provvisorio: il serrato calendario di Meloni Leggi anche: Regione, rischio di esercizio provvisorio Leggi anche: Comunicato Stampa: CRV - Approvata legge che autorizza l'esercizio provvisorio 2026 della Regione del Veneto Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Via libera della Commissione bilancio alla Manovra, relatore in Aula lunedì. Voto finale martedì; Legge di Bilancio 2026: bonus edilizi e fondi per imprese e opere pubbliche; Manovra, volata finale. Con altre novità; Manovra, slitta ancora il voto in Senato. Ecco tutti i nodi da sciogliere. Pensioni, fisco, Ponte sullo Stretto e... Manovra 2026, il testo arriva in Senato: ecco tutte le misure - Dall’iperammortamento alle pensioni, dalla rottamazione quinquies al Ponte sullo Stretto: ecco tutte le misure ... affaritaliani.it

Manovra 2026, il testo arriva al Senato. Dalle pensioni alle cartelle: le misure - La Legge di Bilancio, che vale complessivamente 22 miliardi di euro, approda a Palazzo Madama dopo il via libera della Commissione Bilancio. tg24.sky.it

Manovra 2026, Schlein all’attacco: “Governo nel caos, pagano pensionati e lavoratori” - VARESE, 21 dicembre 2025 – A poche ore dal limite massimo per evitare l'esercizio provvisorio, il clima politico italiano è incandescente. varese7press.it

La manovra arriva in Aula al Senato. Salvini: «Nessun rischio di crisi per il governo» x.com

MANOVRA, MENGOZZI (PD): FDI E LEGA METTONO A RISCHIO IL COMPARTO INDUSTRIALE DI #POMEZIA “Le scelte di Fratelli d’Italia e Lega nella legge di bilancio mettono a rischio il comparto industriale di Pomezia. Esprimiamo grande preoccupazione - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.