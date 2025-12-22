Manovra 2026 nelle grandi città fino a 200mila euro la prima casa sarà fuori dal calcolo dell'Isee

22 dic 2025

Una modifica approvata in manovra dalla commissione Bilancio del Senato stabilisce che fino a 200mila euro la prima casa sarà fuori dal calcolo dell'Isee per le famiglie residenti nei Comuni capoluogo delle aree delle città metropolitane, come Napoli, Roma o Milano. La legge di Bilancio varata a ottobre prevede già l'aumento della soglia di esclusione da 52.500 euro a 91.500 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

