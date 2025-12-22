Manovra 2026 in diretta l’esame al Senato | le novità su pensioni taglio Irpef e bonus Boccia | Legge peggiore dagli anni 90

Attualmente si sta svolgendo in diretta al Senato l'esame della Manovra 2026, che riguarda diversi aspetti della prossima Legge di Bilancio, tra cui pensioni, Irpef e bonus. La discussione si svolge in un contesto di approfondimento e analisi delle misure previste, con opinioni contrastanti tra le parti. La discussione continuerà per definire le eventuali modifiche prima dell’approvazione definitiva.

Manovra 2026, il testo arriva al Senato. Dalle pensioni alle cartelle: le misure - La Legge di Bilancio, che vale complessivamente 22 miliardi di euro, approda a Palazzo Madama dopo il via libera della Commissione Bilancio. tg24.sky.it

Manovra, cominciato l’esame al Senato: quali sono i prossimi passaggi, le date e cosa cambia - È presente anche il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. corriere.it

?Ultima Ora Pensioni 2026 ? Scopri le 4 Novità Ufficiali in Arrivo da Gennaio!

DIRETTA CON LA GENTE - manovra di Bilancio - primi cantieri a gennaio - festa di capodanno - la sorpresa, gli eventi - facebook.com facebook

Manovra 2026, saltano Tfr e stretta sulle pensioni | Le news in diretta - la Repubblica x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.