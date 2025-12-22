Manovra 2026 il Governo introduce due nuove tasse | ecco chi sarà penalizzato

Il 2025 sta per finire e quello che ci attende sarà un anno difficile. Nell ultime ore introdotte due nuove tasse che andranno a colpire un’ampia fetta di popolazione. Ogni anno, il 31 dicembre, guardiamo il cielo e speriamo che quello che ci attende sarà un anno più ricco di gioie e pure di soldi: fortuna, salute ma anche qualche soldo in più in tasca non guasterebbe soprattutto visti i progressivi rialzi dei prezzi che si sono registrati dal 2022 ad oggi. -(foto Ansa)- Cityrumors.it Il 2026 non sarà un anno facile: dovremo armarci di molta pazienza e non sperare in riforme che, al momento, non è possibile mettere in atto. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Manovra 2026, il Governo introduce due nuove tasse: ecco chi sarà penalizzato Leggi anche: Misiani: "Il governo riscrive la manovra nel caos". Ecco chi viene più penalizzato dalle nuove misure Leggi anche: Meno tasse e più soldi in busta paga dal 2026, ma non per tutti: ecco chi sarà escluso La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Manovra, stretta su pensioni anticipate e riscatto laurea. Novità per Tfr. Cosa cambia; Manovra. Via libera dalla Commissione Bilancio del Senato. Testo pronto per l’aula: ecco tutte le novità; Manovra, affitti brevi: serve la partita Iva dal terzo immobile; Manovra 2026: ecco cosa cambia col maxi-emendamento del Governo. Manovra 2026 al via l’esame al Senato: tutte le misure della Legge di Bilancio - Taglio Irpef, rottamazione cartelle, novità su pensioni, Tfr, Isee, affitti brevi e bonus per libri e scuole paritarie. panorama.it

Manovra, pensioni: tutte le novità. Sale l’età, stop a Quota 103 e Opzione donna, alle minime 3 euro - Sterilizzazione parziale della speranza di vita, Ape sociale unica uscita anticipata, bonus Maroni confermato e nuove regole su Tfr e fondi pensione ... repubblica.it

Manovra 2026, cosa cambia davvero: maxi bonus casa, rottamazione delle cartelle e nuovi aiuti alle famiglie - Un mosaico di incentivi, agevolazioni e nuove regole fiscali: così si presenta la Manovra 2026 che coinvolge famiglie, lavoratori e imprese. greenme.it

Manovra, tutti i bonus in arrivo nella prossima legge di bilancio: quali saltano e quali restano

Landini: “Il governo colpisce solo i deboli. Spettacolo indegno sulla manovra” x.com

Manovra: più risorse per la spesa farmaceutica ospedaliera, il Governo interviene per dare stabilità al sistema - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.