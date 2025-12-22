Manovra 2026 da taglio Irpef a pensioni e stipendi | cosa prevede
La Manovra 2026 va finalmente in Aula. Dal taglio dell’Irpef alle pensioni e agli stipendi, dall’ oro di Bankitalia alla rottamazione delle cartelle, sono stati due mesi al cardiopalma che hanno cambiato profondamente il testo della legge di Bilancio uscita dal consiglio dei ministri di ottobre. Una finanziaria snella, più delle altre del governo Meloni, costruita per centrare l’obiettivo di uscire dalla procedure per deficit eccessivo, stando al di sotto del parametro del 3%, mantenendo allo stesso tempo l’impegno preso già lo scorso anno di abbassare di due punti l’Irpef per il ceto medio e rinnovare gli sgravi sugli investimenti per le imprese. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Manovra 2026, da taglio Irpef a pensioni: cosa prevede il Dpb
Leggi anche: Manovra 2026: Taglio Irpef, Pensioni, Tasse e Prima Casa, Cosa Cambia per noi Contribuenti?
Manovra, le misure per le famiglie: taglio dell'Irpef, bonus e affitti brevi, le novità; Ora il governo dice che il taglio dell'Irpef fino a 60mila euro si può fare nel 2026: chi ci guadagna; Manovra 2026, il testo arriva al Senato. Dalle pensioni alle cartelle: le misure; Il nuovo taglio Irpef nel 2026: chi risparmia sulle tasse.
Manovra 2026, tutte le misure: rottamazione in 9 anni per le cartelle esattoriali. Pensioni, penalizzati i lavori più usuranti. Oggi in Aula - Pensioni, penalizzati gli impieghi più usuranti. msn.com
Manovra, le misure per le famiglie: taglio dell’Irpef, bonus e affitti brevi, le novità - Che cosa c’è nella finanziaria approvata dalla Commissione Bilancio in senato sabato, dagli aiuti per i libri scolastici al fondo per la violenza contro le donne ... msn.com
Manovra 2026, al via oggi l’esame al Senato in diretta: le novità su pensioni, Irpef e bonus nella legge di bilancio - La Manovra 2026 in diretta al Senato per l'esame della prossima legge di bilancio: tutte le novità in arrivo su pensioni, Irpef, nuovi bonus e tasse nella ... fanpage.it
PENSIONI DICEMBRE ? NOVITà, DATE e ANTICIPO PAGAMENTI ?? ULTIM’ORA IMPORTI INPS
Manovra 2026, in diretta l'esame al Senato: le novità su pensioni, taglio Irpef e bonus. Boccia: "Legge peggiore dagli anni 90" x.com
Taglio dei fondi per la Metro Napoli-Afragola: un’altra promessa tradita! La Manovra 2026 conferma il taglio dei 15 milioni destinati al completamento della Linea 10, strategica per il collegamento tra Napoli e Afragola. L’opposizione aveva proposto emenda - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.