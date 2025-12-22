Manovra 2026 da taglio Irpef a pensioni e stipendi | cosa prevede

La Manovra 2026 va finalmente in Aula. Dal taglio dell’Irpef alle pensioni e agli stipendi, dall’ oro di Bankitalia alla rottamazione delle cartelle, sono stati due mesi al cardiopalma che hanno cambiato profondamente il testo della legge di Bilancio uscita dal consiglio dei ministri di ottobre. Una finanziaria snella, più delle altre del governo Meloni, costruita per centrare l’obiettivo di uscire dalla procedure per deficit eccessivo, stando al di sotto del parametro del 3%, mantenendo allo stesso tempo l’impegno preso già lo scorso anno di abbassare di due punti l’Irpef per il ceto medio e rinnovare gli sgravi sugli investimenti per le imprese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

