La quarta Manovra del governo Meloni è in aula in Senato da oggi. Dopo oltre due mesi di limature, rinvii e trattative e l’approvazione della Commissione Bilancio del Senato ora la Legge di Bilancio deve ora passare il voto del Senato, poi della Camera, con l’obiettivo di arrivare all’approvazione definitiva entro la fine dell’anno. Una manovra prudente (come da subito aveva detto il ministro Giorgetti) costruita attorno a un obiettivo politico ed europeo preciso: tenere i conti sotto controllo per riportare il rapporto deficitPil sotto il 3% e accelerare l’uscita dell’Italia dalla procedura di infrazione dell’Unione europea nel 2026. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Manovra 2026 al via l’esame al Senato: tutte le misure della Legge di Bilancio

Leggi anche: Manovra, al via esame legge di Bilancio in Aula al Senato

Leggi anche: Manovra, ecco tutte le misure: pensioni, tasse, famiglia | Cominciato l'esame al Senato per la votazione finale: i prossimi passaggi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Manovra al Senato riprende l’esame in Commissione Bilancio | attesa la riformulazione del governo su pensioni.

Manovra 2026, al via oggi l’esame al Senato in diretta: le novità su pensioni, Irpef e bonus nella legge di bilancio - La Manovra 2026 in diretta al Senato per l'esame della prossima legge di bilancio: tutte le novità in arrivo su pensioni, Irpef, nuovi bonus e tasse nella ... fanpage.it