Manovra 2025 | pensioni Irpef rottamazione oro e la partita con banche – TUTTE LE MISURE

Dall’oro alla rottamazione, due mesi al cardiopalma hanno cambiato profondamente la manovra uscita dal consiglio dei ministri ad ottobre. Una finanziaria snella, più delle altre del governo Meloni, costruita per centrare l’obiettivo di uscire dalla procedure per deficit eccessivo, stando al di sotto del parametro del 3%, mantenendo allo stesso tempo l’impegno preso già lo scorso anno di abbassare di due punti l’Irpef per il ceto medio e rinnovare gli sgravi sugli investimenti per le imprese. Ecco le principali misure, tra minori spese e maggiori entrate, aiuti e nuove tasse. Ceto medio, rottamazione e casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

