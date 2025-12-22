Manna sicuro | Il Napoli vuole raggiungere quell’obiettivo Sul mercato penso che…
Manna: il valore della finale Napoli-Bologna e la concentrazione necessaria A pochi minuti dalla finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, Giovanni Manna, direttore sportivo del club partenopeo, ha condiviso le proprie impressioni ai microfoni di Sport Mediaset. Il dirigente ha espresso un punto di vista lucido e misurato, sottolineando il significato dell’evento e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Carlos Augusto sull’Inter: «Di Chivu mi ha colpito questa cosa. Penso che possiamo raggiungere quell’obiettivo»
Leggi anche: Napoli Como, Manna: «Non penso che i nostri avversari ci aspetteranno. Ci vuole bravura e attenzione. Sul rinnovo di Anguissa dico che…»
Calciomercato Napoli, Mainoo resta la priorità: da domani si fa sul serio; Napoli, Manna esalta Conte: Mai nessun problema. Contenti del suo lavoro; Manna accelera per portare Norton-Cuffy al Napoli: un fattore su tutti gioca a favore degli azzurri; Il Toro è in piena emergenza difensiva e ha bisogno di rinforzi. Marianucci ha collezionato appena 90 minuti in campo con Antonio Conte. Manna valuta la cessione in prestito..
Napoli, Manna: "Lucca? Giocare nel Napoli è un'altra cosa" - In questo momento questi discorso sono prematuri, l’ho detto tante volte, è un calciatore forte e lo abbiamo voluto. sport.sky.it
Manna punzecchia Lucca: "Per giocare in questo Napoli deve..." - L'attaccante belga ha riniziato ad allenarsi in gruppo la scorsa settimana e Antonio Conte lo ha convocato per l'impegno in Supercoppa. corrieredellosport.it
Napoli, Manna: “Lucca? Giocare nel Napoli è un’altra cosa. Sta a lui dimostrare il suo valore” - Le parole de direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, a pochi minuti dall'inizio della finale di Supercoppa italiana ... gianlucadimarzio.com
“Non stimo nessun giornalista, copiano i comunicati. Il focus di Manna Conto onesto per il cliente e via i fighettismi”. Matteo Fronduti si racconta in un’intervista decisamente fuori dal coro. Gustatevela tutta! Claudia Concas - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.