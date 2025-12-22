Manna | La permanenza di Lucca dipende da lui deve alzare i giri non solo in partita ma anche in settimana

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset prima della finale di Supercoppa contro il Bologna Le parole di Manna. Campionato e Supercoppa «Può diventare una serata storica, ma dobbiamo giocarla. Sarà una partita difficile, siamo contenti di giocare questa partita che sarà molto lunga e dobbiamo stare sul pezzo» Giocate con Hojlund «Ha fatto bene subito, ha segnato nella prima partita. Poi entrare nei meccanismi di squadra è difficile e giocare ogni tre giorni non aiuta. Siamo conte di averlo con noi» Lucca è sul mercato? « Direi che in questo momento sono prematuri, Lukaku sta rientrando, ha bisogno di lavorare perché è un calciatore con una mole muscolare abbastanza importante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

