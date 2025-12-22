Mandas Juve | primi contatti con la Lazio il greco è un obiettivo concreto per la porta ma serve questo incastro Le ultimissime sul mercato

Mandas Juve, il portiere cerca spazio e Comolli lo valuta come vice Di Gregorio in caso di partenza di Perin. I dettagli e l’incastro di mercato. Le strategie di mercato della  Juventus  iniziano a delinearsi con chiarezza anche per quanto riguarda la difesa dei pali, un ruolo delicato che potrebbe subire scossoni importanti nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di  Tuttosport, Comolli ha avviato i  primi contatti  esplorativi con la dirigenza della  Lazio  per sondare la disponibilità al trasferimento di  Christos Mandas. Il portiere greco, che ha mostrato ottime qualità quando è stato chiamato in causa in passato, vive attualmente una situazione tecnica complicata nella Capitale: chiuso dalla titolarità inamovibile di Ivan Provedel, il classe 2001 desidererebbe fortemente  cambiare aria al più presto  per trovare continuità e non frenare il suo percorso di crescita professionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

