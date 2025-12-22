Mandas Juve, il portiere cerca spazio e Comolli lo valuta come vice Di Gregorio in caso di partenza di Perin. I dettagli e l’incastro di mercato. Le strategie di mercato della Juventus iniziano a delinearsi con chiarezza anche per quanto riguarda la difesa dei pali, un ruolo delicato che potrebbe subire scossoni importanti nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Comolli ha avviato i primi contatti esplorativi con la dirigenza della Lazio per sondare la disponibilità al trasferimento di Christos Mandas. Il portiere greco, che ha mostrato ottime qualità quando è stato chiamato in causa in passato, vive attualmente una situazione tecnica complicata nella Capitale: chiuso dalla titolarità inamovibile di Ivan Provedel, il classe 2001 desidererebbe fortemente cambiare aria al più presto per trovare continuità e non frenare il suo percorso di crescita professionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mandas Juve: primi contatti con la Lazio, il greco è un obiettivo concreto per la porta ma serve questo incastro. Le ultimissime sul mercato

Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: Frattesi obiettivo concreto, avviati i primi contatti. Ci sono novità sul futuro di Yildiz

Leggi anche: Mercato Juve: si chiude la porta per questo grande obiettivo! Non arriverà in bianconero, la decisione è ufficiale. Ultimissime

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Inter: c'è Muharemovic se parte De Vrij. Juve, idea Mandas se Perin va al Genoa; Calciomercato Serie A – Clamoroso intreccio di portieri Juve-Lazio-Genoa; Fiorentina, De Rossi chiama Dzeko al Genoa: giro di portieri con Juve e Lazio; Esclusiva: la Juventus pensa a Mandas, Perin spinge per il Genoa, la Lazio su Leali.

Calciomercato Lazio | La Juve vuole Mandas: scelto il sostituto - Ora la Juventus punta il portiere greco, andando così a formare un triangolo di mercato con una terza squadra di Serie A. lalaziosiamonoi.it