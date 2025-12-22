manchester united centrocampo funzionale ma anziano64 anni complessivi times

Il Manchester United di Ruben Amorim sta dando segnali incoraggianti a centrocampo, ma parlare di reparto definitivamente risolto sarebbe prematuro. Le prestazioni sono migliorate rispetto al recente passato, tuttavia i problemi strutturali restano evidenti. Vediamo perché. Scrive il Times: “Il reparto centrale dello United in questa stagione sta rendendo meglio rispetto a quanto accaduto da tempo, ma la coppia attuale sembra più un rimedio temporaneo che un progetto strutturato. Casemiro compirà 34 anni a febbraio, è in scadenza di contratto a giugno e ha portato a termine solo tre partite stagionali, nonostante lo United non abbia impegni europei e goda di ampi intervalli di riposo tra una gara e l’altra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manchester United, centrocampo funzionale ma “anziano”(64 anni complessivi) (Times)

