Manca l' aria | veglia di preghiera alla Chiesa San Pietro
“Manca l'aria”, veglia di preghiera al carcere. Questo il titolo dell'incontro previsto martedì 23 dicembre alle ore 18 alla Chiesa San Pietro di Reggio Calabria."Come avviene in maniera continua da più di trent’anni, la Comunità di Vita Critiana (CVX) propone un’esperienza di umanità e di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Nella chiesa del Castello di Udine veglia di preghiera per la pace con l’Arcivescovo
Leggi anche: Con il passare delle ore crescono preoccupazioni e timori, la Chiesa organizza veglia di preghiera per la mamma dispersa
Veglia di preghiera Papa Leone XIV al Giubileo Giovani 2025/ Diretta video Tor Vergata: 1 milione per la pace - La grande Veglia di Preghiera del Giubileo dei Giovani 2025: la diretta video streaming con Papa Leone XIV a Tor Vergata, 25 anni dopo Wojtyla LA VEGLIA DI PREGHIERA E IL RICHIAMO ALLA SPERANZA DI ... ilsussidiario.net
Veglia di preghiera Giubileo dei Giovani 2025/ Diretta video CEI: Card. Zuppi e videomessaggio di Pizzaballa - La grande veglia di preghiera in Vaticano per il Giubileo dei Giovani 2025 con il cardinale Zuppi: il videomessaggio di Pizzaballa e lo "sforzo" di pace DA GAZA LA PREGHIERA PER LA PACE GLOBALE: ... ilsussidiario.net
Il video della veglia di preghiera del Giubileo dei Giovani con Papa Leone XIV - Ieri sera, sabato 2 agosto 2025, a Tor Vergata si è svolta la veglia di preghiera del Giubileo dei Giovani presieduta da Papa Leone XIV. fanpage.it
7 GENNAIO: I CARDINALI DELLA FALSA CHIESA A RACCOLTA!
Manca poco a Natale e l’aria si riempie di luci, profumi e sorrisi Il momento più bello dell’anno è quasi qui! - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.