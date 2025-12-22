Mamma a 43 anni dopo oltre 10 anni di attesa | il miracolo di Natale di Samantha

Samantha Iantosca, 43 anni di Parolise, e il marito Carmine Matarazzo, 44 anni, di Parolise, hanno scoperto di essere in attesa di un bambino dopo oltre dieci anni di tentativi. La notizia rappresenta un momento di grande gioia per la coppia, che ha accolto con entusiasmo questa nuova fase della loro vita. La loro storia è un esempio di speranza e perseveranza nel percorso verso la genitorialità.

