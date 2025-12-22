Mamma a 43 anni dopo oltre 10 anni di attesa | il miracolo di Natale di Samantha
Samantha Iantosca, 43 anni di Parolise, e il marito Carmine Matarazzo, 44 anni, di Parolise, hanno scoperto di essere in attesa di un bambino dopo oltre dieci anni di tentativi. La notizia rappresenta un momento di grande gioia per la coppia, che ha accolto con entusiasmo questa nuova fase della loro vita. La loro storia è un esempio di speranza e perseveranza nel percorso verso la genitorialità.
Gioia incontenibile per Iantosca Samantha, 43 anni, di Parolise, dipendente, e per il marito, Matarazzo Carmine, 44 anni, di Parolise, dipendente di un noto ristorante di Chiusano di San Domenico, nell’apprendere lo stato di gravidanza.Un percorso travagliato: cinque tentativi di fecondazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
