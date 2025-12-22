"Devi essere ‘costruita’ a mio piacimento. Sei di mia proprietà. Non puoi scappare da me, ovunque tu vada ti troverò". Avrebbe subito aggressioni verbali di questo genere ma anche molto di più una giovane donna marocchina che, dopo aver subito maltrattamenti per anni, aveva denunciato l’ex compagno temendo per la propria incolumità. Ora l’uomo, un connazionale di 41 anni residente a Sassuolo, è stato condannato a sette anni di reclusione davanti al collegio per i reati di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale ai danni, appunto, dell’ex compagna convivente. La stessa si è costituita parte civile nel processo, assistita dall’avvocato Gianpaolo Verna e i giudici hanno stabilito un risarcimento danni di 20mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maltrattava la compagna, condannato a 7 anni di carcere

Leggi anche: Violenta e picchia la ex compagna: 27enne condannato a 8 anni di carcere, ma non si trova

Leggi anche: Con la compagna maltrattava l’anziano padre: condannati a sei anni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Maltrattava la compagna, condannato a 7 anni di carcere; Maltratta e picchia la compagna davanti ai figli per 7 anni: 35enne francese arrestato nel Tarantino.

Maltrattava la compagna, condannato a 7 anni di carcere - Avrebbe subito aggressioni verbali di questo genere ma anche molto di più una gio ... ilrestodelcarlino.it

Fratellini maltrattati a Paola: il compagno della madre condannato a 7 anni - Giovanni Fiore, il compagno della madre dei bambini, è stato condannato in abbreviato a 7 anni e 4 mesi di reclusione e al pagamento di 20 mila euro di ... rainews.it

Leggi qui: https://www.laprovinciadivarese.it/varese-maltrattava-la-compagna-davanti-ai-figli-arrestato-37enne-la-donna-minacciata-di-morte-394437/ - facebook.com facebook

Italiano di 37 anni in carcere. Maltrattava la compagna di fronte ai figli: "Furioso a causa di un libro" #in evidenza #violenza sulle donne x.com