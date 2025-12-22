Maltempo l' antica chiesa di Roccafiorita in pericolo | crolla il sagrato sul Monte Kalfa

Gravi danni causati dal maltempo hanno colpito nelle ultime ore il borgo di Roccafiorita. Le piogge intense, accumulate in 48 ore per un totale di 50 millimetri secondo la stazione pluviometrica di Graniti del Centro Funzionale Decentrato-Idro della Protezione civile regionale, hanno provocato il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

