Maltempo l' antica chiesa di Roccafiorita in pericolo | crolla il sagrato sul Monte Kalfa
Gravi danni causati dal maltempo hanno colpito nelle ultime ore il borgo di Roccafiorita. Le piogge intense, accumulate in 48 ore per un totale di 50 millimetri secondo la stazione pluviometrica di Graniti del Centro Funzionale Decentrato-Idro della Protezione civile regionale, hanno provocato il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Maltempo, a Roccafiorita crolla il sagrato della chiesa Madonna dell'Aiuto sul monte Kalfa - Le intense precipitazioni che per tutta la giornata di ieri hanno colpito il comprensorio jonico, con un picco di 50 millim ... sikilynews.it
