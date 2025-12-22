Maltempo in arrivo | allerta meteo per temporali e piogge su varie regioni italiane

Maltempo in arrivo: un'area di instabilità proveniente dall'Atlantico interessa diverse regioni italiane, portando con sé precipitazioni intense e temporali. Le condizioni meteorologiche potrebbero peggiorare nelle prossime ore, con possibili nevicate a quote basse. Per rimanere aggiornati sulle condizioni e sui rischi, è consigliabile seguire le comunicazioni ufficiali e le previsioni meteo.

Il ciclone di origine atlantica che interessa l'Italia in queste ore porta con sé un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge diffuse, temporali e possibili nevicate a quote basse. Per la giornata di lunedì 22 dicembre 2025 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse con allerta meteo su più regioni del Paese. Previsioni meteo e fenomeni attesi. La perturbazione in transito determinerà precipitazioni da sparse a diffuse su diverse aree, con la possibilità di rovesci intensi e temporali, soprattutto nelle zone settentrionali e meridionali della Penisola.

