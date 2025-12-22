Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani martedì 23 dicembre | le regioni a rischio
La settimana di Natale sarà all'insegna del maltempo con pioggia, vento forte e neve. Il Dipartimento della Protezione civile ha disposto per la giornata di domani, martedì 23 dicembre, l'allerta gialla in dieci regioni del Centro-Sud. 🔗 Leggi su Fanpage.it
