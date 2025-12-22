La settimana di Natale sarà all'insegna del maltempo con pioggia, vento forte e neve. Il Dipartimento della Protezione civile ha disposto per la giornata di domani, martedì 23 dicembre, l'allerta gialla in dieci regioni del Centro-Sud. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 23 novembre: le regioni a rischio

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1 dicembre: le regioni a rischio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali martedì 16 dicembre: le regioni a rischio; Il maltempo ci accompagnerà almeno fino al weekend prenatalizio. Allerta gialla in 4 regioni; Torna il maltempo, scatta l'allerta gialla per 24 ore; Meteo, allerta maltempo per neve e pioggia: le regioni a rischio. Le previsioni.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani martedì 23 dicembre: le regioni a rischio - Come già anticipato, domani, martedì 23 dicembre, è prevista l' allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico in dieci regioni. fanpage.it