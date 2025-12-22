Maltempo allerta gialla in Toscana In arrivo violenti temporali

In Toscana allerta gialla fino alla mezzanotte di domani per il maltempo. Per le piogge anche a carattere di rovescio, accompagnate da vento forte di scirocco, che da oggi stanno interessando le isole dell'Arcipelago toscano, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un'allerta di codice giallo per rischio idrologico e idraulico del reticolo minore valido dalle 18 e fino alla mezzanotte di domani, martedi 23 dicembre. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Maltempo, allerta gialla in Toscana. In arrivo violenti temporali Leggi anche: Maltempo in Toscana: pioggia e temporali in arrivo su tutta la regione, allerta gialla prorogata a lunedì 3 Leggi anche: Maltempo in Toscana: temporali forti, allerta gialla domenica 2 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Maltempo: oggi sabato piogge in Sicilia e Calabria, cielo nuvoloso sul resto d’Italia; Maltempo in Toscana, allerta gialla su isole e costa Sud fino alle 13 di giovedì 18 dicembre; Ancora maltempo in Toscana, prorogata di 12 ore l’allerta gialla: le zone; Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico giovedì 18 dicembre in Toscana. Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico domani 18 dicembre in Toscana - Per la giornata di domani, giovedì 18 dicembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per una sola regione ... fanpage.it

