Intorno alle ore 16:45 di lunedì 22 dicembre 2025, l'ambulanza 3-278 del distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese è stata inviata in via Assarotti, di fronte alla farmacia. Un 65enne si era improvvisamente accasciato in strada, perdendo conoscenza dopo un malore. Intervento salva-vita. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Malore in strada, 65enne rianimato da un medico che passa per caso

Leggi anche: Malore alla guida: 62enne in arresto cardiaco rianimato in strada

Leggi anche: Ragazzi gli bloccano la strada e lo spingono a terra: medico 65enne aggredito nel centro di Pavia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Bracciante 65enne trovato morto lungo la strada: malore improvviso dopo il lavoro nei vigneti di Collalto.

Malore in strada, 65enne rianimato da un medico che passa per caso - Intervento provvidenziale, poi l'arrivo dei soccorsi con ambulanza e automedica in via Assarotti: l'uomo dopo un'ora è stato ripreso e portato in codice rosso al San Martino ... genovatoday.it