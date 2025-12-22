Malore in strada 65enne rianimato da un medico che passa per caso
Intorno alle ore 16:45 di lunedì 22 dicembre 2025, l'ambulanza 3-278 del distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese è stata inviata in via Assarotti, di fronte alla farmacia. Un 65enne si era improvvisamente accasciato in strada, perdendo conoscenza dopo un malore. Intervento salva-vita. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Malore alla guida: 62enne in arresto cardiaco rianimato in strada
Leggi anche: Ragazzi gli bloccano la strada e lo spingono a terra: medico 65enne aggredito nel centro di Pavia
Bracciante 65enne trovato morto lungo la strada: malore improvviso dopo il lavoro nei vigneti di Collalto.
Malore in strada, 65enne rianimato da un medico che passa per caso - Intervento provvidenziale, poi l'arrivo dei soccorsi con ambulanza e automedica in via Assarotti: l'uomo dopo un'ora è stato ripreso e portato in codice rosso al San Martino ... genovatoday.it
Ha un infarto in strada, rianimato dai medici dell’ambulanza: 83enne salvato a Eboli - L’uomo di 83 anni colpito da malore in via Serracapilli a Eboli. fanpage.it
Malore fatale mentre passeggia in collina, 67enne si accascia e muore davanti ad alcuni passanti - Giovedì 18 dicembre alcuni passanti hanno segnalato al 118 un uomo accasciarsi ... ilgazzettino.it
Rianimato in strada un ciclista andato in arresto cardiaco in Versilia. Uomo di 67 anni cade per il malore a Marina di Pietrasanta #ANSA - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.