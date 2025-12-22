Maire sale lo scontro con EuroChem Appello dei russi a Consob e banche

La battaglia legale tra Maire, guidata dall'ad Alessandro Bernini (foto), ed Euro-Chem si arricchisce di un nuovo capitolo. Al centro dello scontro c'è il progetto Kingisepp 2, un maxi-impianto di ammoniaca e urea nei pressi di San Pietroburgo, affidato nel 2020 a Tecnimont, controllata del gruppo italiano. La crisi esplode nel 2022, quando Tecnimont sospende i lavori invocando l'impatto delle sanzioni occidentali e il collasso delle catene di approvvigionamento. EuroChem respinge questa ricostruzione e accusa l'appaltatore italiano di ritardi precedenti, sostenendo che le sanzioni siano state solo il pretesto per uscire da un progetto già in difficoltà.

Maire: azioni illecite di EuroChem. Nessun impatto sul bilancio dalla sentenza russa e il titolo rimbalza in borsa - Maire ha affermato che le informazioni diffuse dalle agenzie di stampa si basano su azioni illegittime e inapplicabili intraprese da EuroChem, in violazione della corte del Regno Unito. milanofinanza.it

Maire rassicura la Borsa sulla Russia. "Da EuroChem azioni senza valore" - Maire ha replicato duramente a EuroChem, accusando il gruppo russo di condotte «illecite» e iniziative giudiziarie «ineseguibili» fuori dai confini della Federazione. ilgiornale.it

