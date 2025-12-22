Maiorino M5S attacca Valditara su liste stupri e simboli neo-fascisti | Una vergogna per la scuola pubblica
Alessandra Maiorino (M5S) annuncia un’interrogazione parlamentare al Ministro Valditara per denunciare le minacce neo-fasciste e le "liste stupri" apparse al Liceo Giulio Cesare di Roma. La senatrice critica l'inerzia delle istituzioni e chiede l'avvio immediato di procedure ispettive per tutelare docenti e studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «ROMA, MAIORINO (M5S): LISTA STUPRI E SIMBOLI FASCISTI, VALDITARA BATTA UN COLPO» - La vicepresidente del gruppo M5S al Senato Alessandra Maiorino annuncia che presenterà un'interrogazione al Ministro dell'Istruzione sui gravissimi episodi ... agenziagiornalisticaopinione.it
“Lista stupri e simboli fascisti, Valditara batta un colpo”: Maiorino (M5s) annuncia interrogazione al Ministro - “Presenterò un’interrogazione al Ministro dell’Istruzione sui gravissimi episodi avvenuti al Liceo classico Giulio Cesare di Roma”. tecnicadellascuola.it
Cosa ha detto Cherchi (M5s) sui femminicidi e perché Valditara è “amareggiato” per gli attacchi in Aula - Durante la discussione in Aula sul ddl sul consenso informato è scoppiato un caso: la deputata del M5s Cherchi ha accostato il ministro Valditara agli uomini che sanno “di non essere all’altezza” ... fanpage.it
