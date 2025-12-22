Mainoo più lontano dal Napoli l’infortunio di Bruno Fernandes cambia i piani del Manchester United

Si allontana Mainoo dal Napoli, l’infortunio di Bruno Fernandes cambia i piani del Manchester United Il Times dedica un articolo a Kobbie Mainoo e alle sue remote speranze di lasciare il Manchester United a gennaio (in testa ai pensieri del calciatore c’era e c’è il Napoli). Scrive il Times: L’infortunio di Bruno Fernandes ha quasi ucciso le speranze di Kobbie Mainoo di lasciare il Manchester United in prestito e ricostruire la sua carriera. Mainoo era desidero di trasferirsi dopo l’ostinazione del tecnico Amorim a non schierarlo praticamente mai. (.) Il prodotto del vivaio dello United (lui ha 20 anni) non ha giocato da titolare nemmeno una partita di Premier in stagione, ha totalizzato appena 221 minuti in campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mainoo più lontano dal Napoli, l’infortunio di Bruno Fernandes cambia i piani del Manchester United Leggi anche: L’evoluzione di Bruno Fernandes al Manchester United: ora è più regista ma non ha smarrito la creatività (Athletic) Leggi anche: Manchester United, fissato il prezzo per la cessione di Bruno Fernandes: i dettagli Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Calciomercato Napoli, il Manchester United chiude la porta per Mainoo? - Ore concitate in casa Napoli: non solo la sfida in Supercoppa Italiana di questa sera a Riad ma anche il calciomercato che aprirà le porte tra due settimane. msn.com

Calciomercato Napoli News/ A gennaio nuovo tentativo per Mainoo e assalto a Norton-Cuffy (9 ottobre 2025) - Questo inizio di stagione dei campioni d’Italia ha messo in mostra alcune difficoltà che nella passata stagione non erano emerse, uno dei motivi è senza dubbio il doppio impegno che nell’anno passato ... ilsussidiario.net

Al Man United Mainoo è diventato un giocatore da mettere al 90': il Napoli osserva - Tra i protagonisti più discussi ci sono Leny Yoro e, soprattutto, Kobbie Mainoo. tuttomercatoweb.com

