Maignan addio Milan? Rumors | ecco il nuovo portiere

Maignan, addio Milan? Rumors: ecco il nuovo portiere Ora che la Supercoppa è stata archiviata, il Milan si prepara all’ultima gara del 2025 contro l’Hellas Verona, affrontando con tranquillità e senza troppi rimpianti la fine dell’anno. La possibile partenza del portiere francese ha riacceso alcune discussioni sul futuro della rosa, mentre si valutano le opzioni per garantire continuità e stabilità tra i pali.

Ora che la Supercoppa è andata in archivio, serenamente e senza troppi rimpianti nonostante la sconfitta in semifinale contro il Napoli, il Milan può festeggiare il Natale preparandosi all'ultima gara del 2025 contro l'Hellas Verona. Con un unico, ma grande mah. Il futuro, cioè, di Mike Maignan, che resta appeso ad un filo sottile e pronto a spezzarsi. Il portiere francese ha il contratto in scadenza a giugno e il Milan è davanti a un bivio che fa già paura ai tifosi: rinnovare oppure rivivere l'incubo di un altro addio doloroso, guardare attualmente in casa Manchester City all'uomo che ne difende i pali della porta.

Rinnovo Maignan, Theo Hernandez, ex terzino del Milan, è dubbioso sul possibile prolungamento del francese coi rossoneri - Rinnovo Maignan, Theo Hernandez, ex terzino del Milan, è dubbioso sul possibile prolungamento del francese coi rossoneri Dalle dune di Riad arriva un colpo durissimo per il mondo Milan. milannews24.com

Rinnovo Maignan, ecco l’offerta del Milan: i dettagli - Mike Maignan potrebbe lasciare il Milan a parametro zero, Igli Tare vuole evitare tale scenario: c'è l'offerta per il rinnovo del contratto. milanlive.it

Dai motivi del suo addio alle voci su un possibile trasferimento al Como, passando per l’uscita di scena di Maldini e la situazione legata al rinnovo di Maignan. x.com

THEO HERNANDEZ SVUOTA IL SACCO! Parole pesantissime dell'ex capitano alla Gazzetta: "Mai chiesto la cessione, mi hanno minacciato di mettermi fuori rosa". "Dopo l'addio di Maldini tutto è cambiato in peggio". "Maignan Situazione simile - facebook.com facebook

