Magnetti Building pensa al futuro dei figli dei dipendenti | fino a 1.500 euro per gli studenti meritevoli

Bergamo. Un investimento condiviso sul capitale umano e sulle nuove generazioni. È questo l’obiettivo del programma di borse di studio “Costruiamo il futuro”, promosso dal Gruppo Grigolin e attivo anche nello stabilimento di Magnetti Building a Bergamo. L’iniziativa coinvolge tutte le principali società del Gruppo – Fornaci Calce Grigolin, Superbeton, Magnetti Building, Tesi System, Brussi Costruzioni, Veneta Prefabbricati e Ilcev – prevede uno stanziamento complessivo di 50 mila euro, destinato ai figli dei dipendenti che si distinguono per impegno e risultati nel percorso scolastico e universitario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

