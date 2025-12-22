La procura federale della Figc ha disposto sanzioni nei confronti di tre calciatori e del direttore generale del Grosseto, club di Serie D, per un episodio avvenuto il 27 marzo 2025 al centro sportivo Viola Park di Bagno a Ripoli, casa della Fiorentina. Durante una sessione di allenamento con la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Maglie rubate al Viola Park, squalifiche e inibizioni. Sanzionati anche due ex amaranto

