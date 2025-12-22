Madre della vittima di femminicidio è stata operata non è in pericolo di vita

La madre della vittima di femminicidio di Cava de’ Tirreni, ferita durante l’aggressione, è stata sottoposta a un intervento chirurgico e al momento non corre rischi per la vita. Restano ancora da ascoltare le sue parole e approfondire i dettagli dell’accaduto. La vicenda evidenzia ancora una volta la gravità della violenza di genere e l’importanza di interventi tempestivi e mirati.

Tempo di lettura: 2 minuti Non è stata ancora ascoltata la madre di Anna Tagliaferri, la quarantenne di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, uccisa ieri a coltellate dal compagno Diego Di Domenico: la donna, ferita dall’uomo mentre cercava di difendere la figlia, è stata operata in ospedale e non è in pericolo di vita. Gli inquirenti attendono dunque di poterla sentire per ricostruire cosa sia realmente accaduto nel pomeriggio di ieri. Il 40enne, dopo aver ferito Tagliaferri a morte, è salito sul tetto della stessa abitazione e si è lanciato nel vuoto, morendo sul colpo. In casa non sono stati trovati biglietti o lettere che possano spiegare il gesto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

