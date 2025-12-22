La madre della vittima di femminicidio di Cava de’ Tirreni, ferita durante l’aggressione, è stata sottoposta a un intervento chirurgico e al momento non corre rischi per la vita. Restano ancora da ascoltare le sue parole e approfondire i dettagli dell’accaduto. La vicenda evidenzia ancora una volta la gravità della violenza di genere e l’importanza di interventi tempestivi e mirati.

Tempo di lettura: 2 minuti Non è stata ancora ascoltata la madre di Anna Tagliaferri, la quarantenne di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, uccisa ieri a coltellate dal compagno Diego Di Domenico: la donna, ferita dall’uomo mentre cercava di difendere la figlia, è stata operata in ospedale e non è in pericolo di vita. Gli inquirenti attendono dunque di poterla sentire per ricostruire cosa sia realmente accaduto nel pomeriggio di ieri. Il 40enne, dopo aver ferito Tagliaferri a morte, è salito sul tetto della stessa abitazione e si è lanciato nel vuoto, morendo sul colpo. In casa non sono stati trovati biglietti o lettere che possano spiegare il gesto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Madre della vittima di femminicidio è stata operata, non è in pericolo di vita

Leggi anche: Accoltellamento in via del Campo: vittima in pericolo di vita, preso un ventenne

Leggi anche: Aurora Tila, l'ex condannato a 17 anni per il femminicidio. La madre: «Sarei stata più soddisfatta se fossero stati 20, ma almeno giustizia è stata fatta»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La madre di Aurora Tila: «Uccisa a 13 anni, è la vittima di femminicidio più giovane. Quel 15enne in 90 minuti le ha fatto cose terribili e nessuno l'ha aiutata» - Morena Corbellini parla di sua figlia come di «una bambina» perché a 13 anni si è ancora una bambina, non si può parlare di «fidanzati, ex fidanzati, si può avere una cotta, la prima della tua vita, ... corrieredibologna.corriere.it

Vittima femminicidio denunciò, atti a pm più di 1 mese dopo - Il 29 novembre 2021, sette mesi prima di essere assassinata insieme alla madre, Renata Trandafir si presentò dai carabinieri di Castelfranco Emilia per denunciare il patrigno, chiedendo di ... ansa.it

Femminicidio a Milano, il gip: "Pamela si è accorta di morire, Soncin potrebbe uccidere anche la madre" - Femminicidio a Milano, il gip: "Pamela si è accorta di morire, Soncin potrebbe uccidere anche la madre" Nell’ordinanza con cui è stato convalidato il fermo e disposto il carcere per Gianluca Soncin, ... affaritaliani.it

Il reato di femminicidio è legge: la Camera ha approvato in via definitiva e all’unanimità il ddl

Anna Tagliaferri uccisa a Cava de' Tirreni dal compagno, lui si toglie la vita lanciandosi dalla finestra. Ferita la madre di lei La vittima era titolare della storica pasticceria Tirreno che lo scorso anno aveva festeggiato i 50 anni di vita salernonotizie.it Ha ucciso la - facebook.com facebook

Condannato a 10 anni per stupro: la vittima ritratta ma la madre fa emergere la verità x.com