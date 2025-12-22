Ondaperpetua, mostra personale di Ugo Levita, arriva al Museo archeologico nazionale di Calatia a Maddaloni. L’inaugurazione è prevista lunedì 22 dicembre 2025 dalle 17:30 alle 19:30 con ingresso gratuito. Nella stessa giornata il museo resta aperto con bigliettazione ordinaria dalle 9:00 fino all’inizio dell’evento. L’esposizione sarà visitabile fino al 6 gennaio 2026 nella sala polifunzionale, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Maddaloni, Ondaperpetua di Ugo Levita al Museo di Calatia: inaugurazione gratuita

Leggi anche: Ondaperpetua di Ugo Levita a Calatia a Maddalono: inaugurazione gratuita e date

Leggi anche: Calenzano, visita gratuita al museo del Figurino Storico

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ugo Levita. Ondaperpetua - La Fondazione Ente Ville Vesuviane promuove la mostra personale del pittore Ugo Levita dal titolo "Ondaperpetua". itinerarinellarte.it

Ondaperpetua, inaugurata la mostra di Ugo Levita - Inaugurata nella Casina dei Mosaici al Parco sul Mare di Villa Favorita a Ercolano (Napoli) la mostra 'Ondaperpetua' di Ugo Levita, artista di origini napoletane che oggi vive in Umbria. ansa.it

Ugo Levita – Ondaperpetua - La sua pittura di fantasie e di sogni, di incubi e di miti, di simboli e di miracoli Comunicato stampa ... exibart.com

Vi rinnoviamo l’appuntamento con l’inaugurazione della mostra Ondaperpetua di Ugo Levita, lunedì 22 dicembre alle ore 17.30, al Museo Archeologico di Calatia - Maddaloni - facebook.com facebook